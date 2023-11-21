اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين: هدنة طويلة الأمد فى غزة ضرورة ملحة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:06 م
بوتين: هدنة طويلة الأمد فى غزة ضرورة ملحة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن المهمة الملحة الآن هي هدنة فلسطينية إسرائيلية طويلة الأمد، وذلك في كلمة ألقاها خلال قمة "بريكس".
 
وقال بوتين خلال القمة إن "الوضع في قطاع غزة يظهر أن الولايات المتحدة تحاول احتكار دور الوساطة في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".
 
وأضاف بوتين: "الهدن الإنسانية الكاملة (توقفات إطلاق النار) في قطاع غزة ضرورية لإطلاق سراح المحتجزين، وأن مقتل الآلاف في قطاع غزة والتهجير الجماعي للسكان والكارثة الإنسانية مدعاة للقلق".
 
وأشار بوتين إلى أن روسيا ستبدأ خلال رئاستها المقبلة لمجموعة "بريكس" اتصالات بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
ونوّه الرئيس الروسي إلى أنه "من المهم منع توسع جغرافية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والحفاظ على السلام بين الأديان في المنطقة".
 

 







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