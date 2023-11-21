بوتين: نشكر جهود الرئيس السيسي لإرسال مساعدات للفلسطينيين فى غزة

إبراهيم حسان

وجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الشكر لجهود للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإرسال مساعدات للفلسطينيين فى غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وقال بوتين، إنه يجب التوصل إلى حل الدولتين وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولى.