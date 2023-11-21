بريطانيا تخصص 100 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية في الصومال

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أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص 100 مليون دولار لتطوير مشاريع البنية التحتية الاقتصادية في الصومال.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حيث أكد الأخير أن حكومة بلاده ستبدأ في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية الاقتصادية والتنمية الزراعية في الصومال.



وأشار الرئيس الصومالي إلى التحديات التي تواجهها بلاده والجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تهطل في معظم محافظات البلاد وأدت إلى نزوح آلاف الأسر.



وفي السياق، أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في كلمة خلال المؤتمر الدولي لمواجهة نقص الغذاء والكوارث، أن بلاده يمكن أن تكون في قلب الجهود الدولية للقضاء على الجوع، وضمان الطاقة والمحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن الجيش الصومالي حرر أكثر من 70 مديرية ومناطق غنية بالمحاصيل الزراعية، التي شلت مليشيات الشباب الإرهابية إنتاجها.