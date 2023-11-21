اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 09:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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لزيادة الوعى لدى الشباب بالمشاركة فى الحياة السياسية والانتخابات

بروتوكول تعاون بين الرياضة والهيئة الوطنية للانتخابات

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 07:51 م
بروتوكول تعاون بين الرياضة والهيئة الوطنية للانتخابات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
كتبت أمنية الموجى- ياسمين يحيى - تصوير حسين طلال ومحمد العاصى

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وقعت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، لتبادل الخبرات وزيادة وتكثيف المبادرات التى تقوم بها الوزارة لزيادة الوعى لدى الشباب بأهمية المشاركة فى الحياة السياسية والانتخابات الرئاسية.
 
كما أطلقت الوزارة حملة وثق الإلكترونية والذى تم اطلاقها عن طريق متطوعى وزارة الشباب والرياضة.
 
وتم توقيع البروتوكول اليوم الثلاثاء، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة وحازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى للهيئه 
 
ونفذت الوزارة فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى تسع محافظات هى الفيوم، أسوان، دمياط ،قنا، شمال سيناء، جنوب سيناء، كفر الشيخ، الاقصر، الاسماعيلية.
 
 
وتهدف الحملة لتشجيع وتوعية الشباب بدورهم المجتمعي والوطني، وتأثيرهم القوى فى بلدهم، خلال فترة الاستحقاق الانتخابى، وهى من الشباب وللشباب.






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الهيئة الوطنية للانتخابات




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