بدء مؤتمر التعاون بين الهيئة الوطنية ووزارة الشباب للتوعية بالمشاركة فى الانتخابات

كتب ابراهيم قاسم - امنية الموجي - ياسمين يحيي - تصوير حسين طلال - محمد العاصى

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي لإبرام برتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة بشأن توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات و أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.

ويوقع البروتوكول بحضور المستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من أعضاء المجلس، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ومجموعة من قيادات الوزارة، والمستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.

وأعلنت الهيئة عن إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشأن التوعية والتثقيف عن أهمية المشاركة في الانتخابات، وقالت الهيئة في بيان لها، إنها ستبرم اليوم الساعه السادسة مساءا بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة برتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات و وزارة الشباب والرياضة بشأن توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات و أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.



بدء مؤتمر إبرام البروتوكول



بدء مؤتمر إبرام بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية ووزارة الشباب والرياضة