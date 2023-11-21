بايدن يحتفل بعيد ميلاده الـ81 بـ "تورتة نارية".. ويبعث رسالة لـ "ديك رومي"

كتبت: نهال أبو السعود

احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعيد ميلاده الحادي والثمانين بإشارة ساخرة إلى عمره في منشور على موقع إنستجرام مساء أمس الاثنين.

وكتب بايدن في المنشور مازحا، "اتضح أنه في عيد ميلادك الـ 146، لم تعد لديك مساحة كافية للشموع!" حيث أظهر كعكته المزينة بعشرات الشموع المضاءة المتجمعة معًا و شكلت النيران المزدحمة حلقة مشتعلة فوق الحلوى الاحتفالية، مما أثار الرهبة في قسم التعليقات على المنشور.

وجاء في تعليق من أحد المتابعين، "هل لدى الخدمة السرية قسم إطفاء؟"، وجاء في آخر: "كان بإمكانكم على الأقل جعل الكعكة أكبر بحيث يكون لكل تلك الشموع مساحة صغيرة للتنفس".

وقد أدلى بايدن بنصيب لا بأس به من المزاح حول عمره في الأسابيع الأخيرة حيث واجه قلقًا متزايدًا بشأن عمره منذ حملته الانتخابية عام 2020، وقد أصبح عمره تحت الأضواء بشكل مباشر أكثر حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الناخبين يرون أن الرئيس الأمريكي "كبير جدًا" بحيث لا يمكنه قضاء فترة ولاية أخرى.

وقضى بايدن عيد ميلاده يوم الاثنين في تقليد احتفالي في البيت الأبيض حيث قام بالعفو عن الديوك الرومية في عيد الشكر في حديقة الورود، وقال خلالها مازحا إنه يبلغ من العمر 60 عاما فقط.

وقال خلال الحفل: "أريدكم فقط أن تعلموا أنه من الصعب أن تبلغوا سن الستين. إنه أمر صعب".

كما أشار إلى الذكرى السادسة والسبعين لتقليد العفو عن الديك الرومي في البيت الأبيض، وقال مخاطبا الديك: "أريدك أن تعلم أنني لم أكن هناك أولًا .. كنت أصغر من أن أتمكن من تأليف القانون".

ويخطط الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن للسفر إلى نانتوكيت بولاية ماساتشوستس اليوم الثلاثاء للاحتفال بعيد ميلاد بايدن مع العائلة، وسيبقى الزوجان في الجزيرة خلال عطلة عيد الشكر.