انطلاق الحملة الشبابية لتشجيع الشباب على المشاركة الايجابية في انتخابات الرئاسة بدمياط

دمياط معتز الشربيني

شهد اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط ، اليوم، الثلاثاء، نائبا عن محافظ دمياط،إنطلاق حملة بشبابها تحت شعار "شباب بهوية وطنية" وهي الحملة الشبابية الأولى والأكبر من نوعها لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية الايجابية والفعالة في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة 2024.

وحضر لقاء التدشين الخاص بالحملة اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط والدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، وأكثر من 300 قيادة شابة من مختلف مراكز محافظة دمياط.

وأكد اللواء محمد همام، على دور مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة وذلك لتوعية العاملين بتلك الجهات الشباب بالمشاركة فى الانتخابات باعتباره واجب وطنى ، مؤكدًا أن غرس قيم الانتماء وحب الوطن والمواطنة لدى الشباب و تعريفهم بالمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة وأيضًا توعيتهم بالمخاطر والتحديات التى تواجه الأمن القومى، من خلال عقد حوار معهم لحمايتهم من اى أفكار متطرفة. وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أهمية دور الأزهر الشريف، والأوقاف والكنيسة فى تلك الخطة، مؤكدًا على دور المجلس القومى للمرأة المرأة لنشر الوعى بين السيدات على المشاركه بالانتخابات نظرًا لدورها الكبير والفعال بالمجتمع، هذا إلى جانب دورها لحث اسرتها على النزول للتصويت.

وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد أكدت استعداد كافة الجهات للانتخابات الرئاسية " 2023/2024، المقرر انعقادها أيام 10 و11و12ديسمبر المقبل.

كما ترأس اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، إجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وممثلى عدد من الجهات، لمناقشة دور تلك الجهات فى نشر الوعى بين المواطنين بضرورة المشاركة الايجابية بالأداء بأصواتهم بالانتخابات.