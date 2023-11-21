انخفاض إنتاج النبيذ العالمى لأدنى مستوى منذ 60 عاما بسبب الجفاف وتغير المناخ

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "لا خورنادا" المكسيكية إن انخفاض انتاج النبيذ العالمى لأدنى مستوى له منذ 6 عقود بسبب سلسلة من الصقيع والجفاف والأمطار الغزيرة مع انخفاض كبير فى أمريكا الجنوبية وأسبانيا، وفقا لتقديرات المنظمة للكرمة والنبيذ OIV.

وقالت الصحيفة، إن الحجم العالمى للنبيذ انخفض بنسبة 7% فى عام 2023 مقارنة بالعام الماضى وفقا للتقديرات الأولى لمكتب OIV.

وقالت المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ، إن الإنتاج العالمي للنبيذ من المتوقع أن ينخفض إلى أدنى مستوى له هذا العام منذ عام 1961، إذ تضررت المحاصيل في نصف الكرة الجنوبي وبعض المنتجين الأوروبيين الرئيسيين جراء تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات غير العادية.

ومن المتوقع أن يعزز هذا الانخفاض عوامل أخرى مثل انخفاضات في الإنتاج بنسبة 12 % و14 % في إيطاليا وإسبانيا وثالث أكبر منتجى النبيذ فى العالم فى عام 2022، وحافظت فرنسا على استقرار إنتاجها وأصبحت مرة أخرى أكبر منتج في العالم من حيث الحجم، متقدمة على إيطاليا، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 12 %، وإسبانيا (-14).

وسجلت جميع الدول الرئيسية المنتجة للنبيذ في أمريكا الجنوبية انخفاضًا كبيرًا في الإنتاج مقارنة بعام 2022.

وفي تشيلي، أكبر منتج فى نصف الكرة الجنوبي، يقل حجم النبيذ بنسبة 20 % عن الإنتاج المرتفع في العام الماضي، وأقل بنسبة 18 % عن متوسط ​​الخمس سنوات. وتأثر الحصاد بشدة بسبب حرائق الغابات والجفاف.

في وديان وسط تشيلي، أرض كارمينير أو كابيرنيت ساوفيجنون أو ميرلوت، يحصد منتجو النبيذ ليلاً، ويلجأون إلى روث الخيول وينقذون التقنيات القديمة لمواجهة نقص المياه والتغيرات المناخية.

وبعد أكثر من عقد من الجفاف، تعلم مزارعو النبيذ في واديي كولتشاجوا وكاتشابوال، وهي إحدى المناطق التي تتمتع بأعلى إنتاج للنبيذ في تشيلي، والواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر من سانتياجو، العيش بمياه أقل.

وقالت سوليداد مينيسيس، رئيسة الاتصالات في شركة فينيا كونوسور التابعة لشركة كونشا إي تورو، أكبر منتج في أمريكا اللاتينية: "إننا نعود إلى الممارسات التي ربما كنا نمارسها من قبل، ولكن على نطاق أوسع وبطريقة منهجية".

وتأثرًا أيضًا بالصقيع الربيعي والعواصف الثلجية، وصل إنتاج النبيذ في الأرجنتين إلى 8.8 مليون هكتوليتر فقط (-23 بالمائة). يمثل هذا أحد أقل المجلدات المسجلة في تاريخها.

كما انخفض الإنتاج بشكل حاد في البرازيل (-30%) وفي أوروجواي (-34)، وفقاً للتقديرات الأولى لمكتب OIV، كما أنه من بين منتجي النبيذ الرئيسيين الآخرين في نصف الكرة الجنوبي، شهدت أستراليا انخفاضا في إنتاجها بنسبة 24 % وجنوب أفريقيا بنسبة 10 %.

وأشار إسبانيا ثالث أكبر منتج في العالم، حيث يقدر حجمها بـ 30.7 مليون هكتوليتر، وهو الأدنى خلال العشرين عامًا الماضية، نتيجة الجفاف الخطير ودرجات الحرارة القصوى التي ضربت مزارع الكروم بشدة.

وقال إيناكي جارسيا دي كورتازار أتوري، من معهد إنراي للبحوث الزراعية الإسبانية ، إن الظواهر التي أثرت على الكروم هذا العام متباينة للغاية ولم يثبت بعد أنها مرتبطة بشكل مباشر بتغير المناخ.

كما ترتبط عواقب الأمطار الغزيرة في إيطاليا، على سبيل المثال، أيضًا بتصنيع الأراضي، حسبما أوضح هذا المتخصص في تأثير تغير المناخ على الزراعة.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج النبيذ إلى ما بين 241.7 و246 مليون هكتوليتر، بحسب المعلومات التي جمعها مكتب OIV في 29 دولة تمثل 94 % من الإنتاج العالمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العام، ساعدت الأمطار الغزيرة على انتشار العفن عبر مزارع العنب في وسط وجنوبي إيطاليا، في حين أدى الجفاف الشديد وارتفاع درجات الحرارة إلى فساد المزارع في إسبانيا.

ومن المتوقع أن يعاني منتجو النبيذ الرئيسيون الآخرون، بما في ذلك أستراليا وجنوب إفريقيا وتشيلي، من انخفاضات تتراوح بين 10 في المئة و24 في المئة من الإنتاج هذا العام، وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ، جراء الفيضانات وحرائق الغابات والجفاف والأمراض الفطرية التي ضربت مزارع العنب.