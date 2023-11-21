اليوم.. محاكمة عامل بتهمة سرقة خزينة شركة فى عابدين

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنح عابدين، محاكمة عامل، بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه، من داخل خزينة مكتب كان يعمل به فى السابق، واختمرت فى عقله فكرة سرقته بعد علمه باحتفاظ مالكه بأموال داخل خزينة المكتب.

وكشفت التحقيقات، سرقة مبلغ مالى (3,800,000 جنيه) من داخل خزينة مكتب أحد الأشخاص، وبإجراء التحقيقات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بمكتب المجنى عليه "محل الواقعة"- ومقيم بعين شمس.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.