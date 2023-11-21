اليوم السابع: جلسة تاريخية للبرلمان ترفض التهجير القسرى

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " جلسة تاريخية للبرلمان ترفض التهجير القسرى.. سيكون لنا رد حاسم على أى تهديد.. لن نتوانى عن اتخاذ أى إجراءات لحماية حدودنا.. لم نغلق معبر رفح لحظة واحدة ولن نقبل بمخطط التهجير رغم الضغوط .. قدمنا 4 أضعاف حجم مساعدات دول العالم للأشقاء ونرسل قافلة ضخمة الأسبوع المقبل ولدينا خطة كاملة لإغاثة المصابين.

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