النائب ضياء الدين داود: القيادة السياسية جاهزة لأى سيناريو لحماية أمن مصر

كتب أحمد عرفة

أكد ضياء الدين داود ، عضو مجلس النواب، أن هناك أوقاتا تتطلب من الجميع التكاتف من أجل حماية الأمن القومي أو العربى، لذا ما حدث اليوم فى مجلس النواب كان بمثابة رد قوى على كافة محاولات التهجير القسري لأهل غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن هناك العديد من الكتب والروايات الإسرائيلية، أن مصر هى الجائزة الكبرى للكيان الصهيوني، وعلينا أن نربط كل ما يجري في غزة وليبيا والسودان.

وتابع: "علينا أن ندفع الضغط على الطرف الآخر، وكانت هناك رسالة قوية من مجلس الوزراء من مجلس النواب لتؤكد رفضها تماما من أجل تهجير الفلسطينيين".

وأكد داود، أن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة جاهزة لكافة السيناريوهات، وإذا كتب علينا أى سيناريو سنكون الجيل الذي يحقق النصر ولا يرضى بالهزيمة، مشددا على أن المصريين تحملوا مزيد من الأعباء من أجل الحفاظ على أمننا القومى.

وأكمل: تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية تعبر عن فكرة الحكومة اليمينة المتطرفة، مضيفًا: « دي تصريحات من حكومة نازية، إسرائيل صنيعة الاستعمار، ونحن ندعم كل عناصر المقاومة التي تدافع عن أراضيهم».