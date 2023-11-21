وذكرت بوابة الوسط الإخبارية الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء باتيلى وحفتر فى بنغازى والذي تم خلاله مناقشة الوضع السياسي والأمني في ليبيا والخطوات الملموسة الضرورية للمضي قدما في تفعيل المسار الانتخابي.

يذكر أن المبعوث الأممي كان قد التقى مع رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، حيث تم بحث ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو إجراء الانتخابات للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في إقامة مؤسسات شرعية.