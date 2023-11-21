المؤامرة مستمرة.. مسئولة بـ"الليكود" الإسرائيلي تروج لـ"توطين طوعي" لأهالى غزة

وكالات

يبدو أن التهجير أصبح بمثابة الحلم الذي يراد خيال الإسرائيليين، في اللحظة الراهنة، وذلك مع تواتر الدعوات مع اختلاف طريقة العرض، منذ اندلاع الأزمة الراهنة، وهو ما يعكس الأهداف الكامنة وراء الدعوة المشبوهة، والتي تتجاوز الطبيعة الانتقامية للعدوان فى غزة، بل وتتجاوز الأوضاع فى القطاع تماما، نحو فلسطين بأكملها.

ففي أحدث حلقات الدعوة الإسرائيلية للتهجير، اقترحت وزيرة المخابرات في حزب الليكود، جيلا جملئيل، أن على المجتمع الدولي تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم.

واعتبرت، في مقال لها بصحيفة "جيروزاليم بوست" أن مقترح إعادة التوطين هو بمثابة بديل ناجع عن تحويل الأموال إلى القطاع لإعادة بناءه أو لدعم وكالة الأونروا، والتي وصفتها بـ"الفاشلة"، حيث يمكن للمجتمع الدولي، بحسب رؤيتها، أن يتحمل تكاليف إعادة التوطين بدلا عن ذلك، ومساعدة سكان غزة على بناء حياة جديدة في البلدان المضيفة الجديدة لهم.

وأوضحت أن أن أحد "الخيارات" بعد الحرب سيكون "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة، لأسباب إنسانية، خارج القطاع".