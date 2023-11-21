وقال الشيخ فراس الصباح - في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للطفل - إن الكويت في طليعة دول العالم التي صادقت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1991 وبروتوكولاتها الاختيارية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأضاف أن الكويت حققت خطوات كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتضمين قضاياهم في وثائق التنمية الوطنية ومد يد التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية لتحقيق أفضل النتائج.