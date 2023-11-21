الكهرباء تنتهى من صيانة جميع المهمات لمواجهة التقلبات المناخية

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة في شركات الإنتاج و التوزيع انتهت من تنفيذ خطة الصيانة الدورية لجميع مهمات الشبكة الكهربائية قبل بدء فصل الشتاء للتمكن من مواجهة التقلبات المناخية خاصة خلال سقوط اﻷمطار والسيول الغزيرة فى جميع أنحاء الجمهورية.



وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن هناك تنسيق تام بين شركات توزيع الكهرباء ال9 وجميع الجهات المختلفة بالدولة بما يضمن استقرار للشبكة الكهربائية ، بالاضافه الى التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية والمنشآت الحيوية بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة أى أخطار قد تنتج عن الأمطار خلال فصل الشتاء وتأمين التغذية الكهربائية .



وأضاف المصدر، أن هناك تعليمات من المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء بتشكيل مجموعات عمل للمرور على المنشآت والمتابعة الفنية للمهمات وتحديد الإحتياجات المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية والحالة الفنية للتغذية الإحتياطية للأحمال ، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء حريص على القيام بخطط استباقية للاستعداد لهذا الموسم.