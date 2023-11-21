اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 11:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكرملين: بوتين يبحث خلال قمة الـ20 الاقتصاد العالمى والتمويل والمناخ

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 10:41 م
الكرملين: بوتين يبحث خلال قمة الـ20 الاقتصاد العالمى والتمويل والمناخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيناقش خلال مشاركته في قمة مجموعة الـ 20 الوضع المتعلق بالاقتصاد العالمي والتمويل والمناخ والرقمنة.


وقال المكتب الإعلامي للكرملين في بيان اليوم الثلاثاء: "سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية عبر الفيديو".


وأضاف البيان: "من المقرر تلخيص نتائج رئاسة الهند للمجوعة في هذا العام، ومناقشة الوضع المتعلق بالاقتصاد والتمويل العالميين وجدول أعمال المناخ وقضايا الرقمنة وغيرها من الموضوعات".







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