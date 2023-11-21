"القومى للمرأة "بسوهاج يطلق حملة "احميها من الختان" بقرى حياة كريمة بمركز طما

سوهاج عمرو خلف

أطلق المجلس القومي للمرأة سوهاج ، اليوم الثلاثاء، حملة لطرق الأبواب بقرى حياة كريمة بمركز طما بعنوان "احميها من الختان"، وتأتى فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث، صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى، مقررة المجلس القومي للمرأة بسوهاج.

وأضافت وهبى، أن الحملة استهدفت قرى الحسامدة والمواطين بمركز طما، بإجمالي 3125 زيارة مستهدفة 9185 سيدة ورجل وطفل، وشارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.

وأشارت وهبى إلى أن الحملة تركز على قضية مناهضة تطبيب الختان وإزالة ما ارتبط الأذهان بان اضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة ، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية.