اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 04:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

القومى لبحوث المياه يعلن عن خطته لتدريب طلاب الجامعات فى نصف العام

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 04:00 ص
القومى لبحوث المياه يعلن عن خطته لتدريب طلاب الجامعات فى نصف العام وزارة الموارد المائية والرى
كتبت ـ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وحدة خدمات علوم وهندسة المياه التابعة للمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والرى، عن الخطة التدريبية الجديدة الخاصة بتدريب نصف العام لطلبة الجامعات، وذلك انطلاقاً من حرص المركز القومي لبحوث المياه نحو تعزيز وبناء قدرات الشباب المعرفية والابداعية في مختلف المجالات العلمية.
 
ويشترط المركز أن يكون الطالب مقيدا فى إحدى الجامعات أو المعاهد، و أن يكون فى أحد تخصصات الكليات أو المعاهد المطلوبة أو ما يعادلها.
 
كما أن البرامج التدريبية متاحة لجميع الطلاب من جميع المحافظات وتطلب ملء إستمارة التقدم وأصل خطاب ترشيح من الجامعة مقيد به بيانات الطالب "الاسم رباعيا - الرقم القومى – المرحلة الدراسية – التخصص – رقم التليفون" و ايصال بتسديد الرسوم الادارية و تقام البرامج "حضورياً" فى مقر وحدة خدمات علوم وهندسة المياه – المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية و فى نهاية مدة التدريب يتسلم الطالب شهادة تدريب صيفى.
 
 
 
 
 






بحوث المياه

وزارة الرى

طلاب الجامعات

المياه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة