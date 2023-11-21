القبض على إندونيسيين اثنين لدخولهما سنغافورة بصورة غير قانونية

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ألقت الشرطة السنغافورية القبض على إندونيسيين اثنين؛ لدخولهما البلاد بصورة غير قانونية عن طريق البحر.

وذكرت قوات الشرطة- حسبما نقلت شبكة "تشانل نيوز آشيا"، الاثنين أن نظام المراقبة التابع لشرطة خفر السواحل رصد مساء أمس زورقًا مجهولا يتحرك بسرعة في تجاه الخط الساحلي شمال شرق سنغافورة، وينحرف بعيدا عن حواجز البحر العائمة المنتشرة عند مدخل قناة "تانا ميراه" قبل أن يرسو في الخط الساحلي القريب من المنطقة.



وأضافت الشرطة أن ضباط خفر السواحل وقسم شرطة بيدوك وقيادة العمليات الخاصة تدخلوا على الفور، وأوقفوا بنجاح الشخصين اللذين نزلا من الزورق، ولم يكن لديهما أي وثائق سفر سارية.



وسيتم توجيه التهم إلى الشخصين (اللذين يبلغان من العمر 36 و33 عامًا) أمام المحكمة، غدًا /الثلاثاء/؛ لارتكابهما جريمة الدخول غير القانوني إلى سنغافورة، وهي التهمة التي تنطوي على عقوبة سجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وما لا يقل عن ثلاث ضربات بعصا الخيزران.