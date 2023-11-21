وكتبت الوزارة، في صفحتها على "تلجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الثلاثاء، "ستقوم طائرة تابعة للوزارة بإيصال 27 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة..وأقلعت طائرة "إيل-76" التابعة للوزارة من مطار محج قلعة إلى مطار العريش المصري، وهناك سيتم نقل الشحنة الإنسانية لممثلي الهلال الأحمر المصري الذين سينقلونها لسكان قطاع غزة".

وأشارت الوزارة إلى أن تنظيم تقديم المساعدات الإنسانية يتم بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الطوارئ الروسي إلكسندر كورينكوف.