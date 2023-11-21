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الصحة تحذر من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية.. تفاصيل

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 09:59 ص
الصحة تحذر من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية.. تفاصيل المضادات الحيوية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الاستخدام المفرط والخاطئ للمضادات الحيوية يعرض الاشخاص لخطر مقاومة مضادات الميكروبات التى تجعل العدوى شديدة وغير قابلة للعلاج .
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن البكتيريا نفسها هى المقاومة للمضاد الحيوى وليس الجسم، كما تجعل من أنواع العلاج الحالية غير فعالة. 
 
وحذرت  وزارة الصحة والسكان من استخدام  المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط مثل: "حقنة البرد" أو "مجموعة البرد".​
 
- لأن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي هيكون بلا تأثير إذا احتجت لاستخدامه فيما بعد
 
واستكملت:  المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب. ​

وتابعت: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها، وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط.​

وأضافت: ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​

 

 







وزارة الصحة

المضادات الحيوية

البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية



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