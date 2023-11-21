الصحة تحذر من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية.. تفاصيل

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن البكتيريا نفسها هى المقاومة للمضاد الحيوى وليس الجسم، كما تجعل من أنواع العلاج الحالية غير فعالة.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط مثل: "حقنة البرد" أو "مجموعة البرد".​

- لأن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي هيكون بلا تأثير إذا احتجت لاستخدامه فيما بعد

واستكملت: المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب. ​