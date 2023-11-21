السجن 3 سنوات لعامل بتهمة تزوير ختم شعار النسر بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة ، المتهم "ع.م " بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه بتزوير محررات رسمية بمنطقة كرداسة بالجيزة، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات في القضية رقم 12187 لسنة 2022.

التحقيقات كشفت قيام المتهم بالاشتراك مع آخر في تزوير محررات رسمية "توكيلات خاصة"، بأن أمد المتهم، ببيانات ومعلومات المواد إثباتها على غرار المحررات الرسمية، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وهذه المساعدة.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم استعان بآخر مجهول بتزوير ختم شعار النسر، واستخدامه فى مهر المستندات المزورة وتم إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.