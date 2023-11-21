وقالت المتحدثة - بحسب الموقع الرسمي لشبكة (سى جى تى إن) الصينية - إنه "بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، يشارك شي، اليوم الثلاثاء، في القمة الافتراضية الاستثنائية لدول البريكس حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية وسيلقي تصريحات مهمة في بكين".

وترأس جنوب إفريقيا القمة افتراضية الاستثنائية لدول مجموعة "بريكس" لبحث "الوضع في غزة والشرق الأوسط"، وفق ما ذكرت الرئاسة في بريتوريا.

كما سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاجتماع الذي من المتوقع أن يتبنى القادة في ختامه "بيانا مشتركا بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في غزة".