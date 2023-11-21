اليوم السابع
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الرئيس السيسى يعلن بدء فعاليات أسبوع إعادة الإعمار فيما بعد الصراعات.. إنفوجراف

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 10:19 م
الرئيس السيسى يعلن بدء فعاليات أسبوع إعادة الإعمار فيما بعد الصراعات.. إنفوجراف أسبوع إعادة الإعمار فيما بعد الصراعات

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صدر بيان عن الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة بدء فعاليات أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات.

وقال الرئيس السيسى فى البيان: يسعدنى أن أعلن عن انطلاق فعاليات النسخة الثالثة لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية بالاتحاد الأفريقى فى الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر 2023 تحت شعار "نحو مستقبل أفضل لأفريقيا من خلال بناء السلام".

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فعاليات الأسبوع تهدف إلى تسليط الضوء على الأولوية التى نوليها جميعا لجهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية فى أفريقيا

 

أود أن أشيد بالتقدم المُحرز على صعيد تشغيل مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات الذى تستضيفه القاهرة

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أعرب عن تطلعنا لسرعة التفعيل الكامل للمركز بما يخدم مصالح واحتياجات قارتنا

 

الحكومة المصرية حريصة على توفير كافة سبل الدعم له لسرعة مباشرته لدوره الهام فى دفع جهود بناء السلام فى القارة

 

أثمن التقدم المُحرز فى مراجعة السياسة الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات

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أوجه نداءً لشركاء القارة للوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم وتقديم الدعم اللازم لدول القارة فى مسيرة بناء السلام والتنمية وفقاً لاحتياجات وأولوية الدول الأفريقية إعمالاً لمبدأ الملكية الوطنية

 

أؤكد التزامى بمواصلة بذل كافة الجهود الرامية لاستدامة السلام وترسيخ الاستقرار فى أفريقيا بالتنسيق مع أشقائى رؤساء الدول والحكومات الأفريقية وأجهزة ووكالات الاتحاد الأفريقى

 

أدعوهم لتضمين محاور السياسة المحدثة لإعادة الإعمار والتنمية فى خططهم الوطنية اتساقاً مع أهداف أجندة 2063 لاسيما مع دخول القارة فى العقد الثانى من تنفيذ الأجندة







الرئيس السيسى

مصر

افريقيا

أسبوع إعادة الاعمار

الاتحاد الافريقيى

الصراعات



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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 08:47 م

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