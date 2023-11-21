الرئيس السيسى يطلع على جهود الهلال الأحمر لإنفاذ المساعدات إلى غزة.. إنفوجراف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات وعلى رأسها المساعدات الإغاثية لغزة، حيث اطلع الرئيس على الجهود التى يقوم بها الهلال الأحمر المصرى لإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين فى القطاع.

وأكد الرئيس فى هذا الإطار استمرار جهود مصر المكثفة لتقديم وإيصال الدعم الإنسانى لأهالى القطاع، مشيدًا بالدور الذى يقوم به الهلال الأحمر المصرى فى هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق إلى دور المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، حيث وجه الرئيس بمواصلة تقديم وتعزيز الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، مؤكدًا عمق التقدير والاحترام الذى يكنه الشعب المصرى لأبنائه الأوفياء الذين قدموا أعظم التضحيات من أجل أمن مصر وسلامة شعبها.

وتناول الاجتماع كذلك متابعة الجهود التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى لدعم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وبصفة خاصة الخدمات الموجهة للسيدات ذوات الاحتياجات الخاصة، وكذا متابعة نشاط الصندوق القومى "للقادرين باختلاف"، ووجه الرئيس فى هذا الصدد بالاستمرار فى العمل على تحسين إتاحة وجودة الخدمات الموجهة للفئات المستحقة وخاصة السيدات، وتيسير الإجراءات الهادفة لتحسين جودة حياتهن، بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة.







