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الرئيس السيسى يطلع على جهود الهلال الأحمر المصرى لإنفاذ المساعدات لغزة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 04:42 م
الرئيس السيسى يطلع على جهود الهلال الأحمر المصرى لإنفاذ المساعدات لغزة خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، وعلى رأسها المساعدات الإغاثية إلى غزة، حيث اطلع الرئيس على الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
 
وأكد الرئيس في هذا الإطار استمرار جهود مصر المكثفة لتقديم وإيصال الدعم الإنساني لأهالي القطاع، مشيداً بالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في هذا الشأن.






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