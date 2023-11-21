الرئيس السيسى يشارك عبر الفيديو كونفرانس بالقمة الاستثنائية لمجموعة بريكس بشأن غزة

كتب محمد الجالى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية فى الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.