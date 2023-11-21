اليوم السابع
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الرئيس السيسى يشارك عبر الفيديو كونفرانس بالقمة الاستثنائية لمجموعة بريكس بشأن غزة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:43 م
الرئيس السيسى يشارك عبر الفيديو كونفرانس بالقمة الاستثنائية لمجموعة بريكس بشأن غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية فى الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.






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