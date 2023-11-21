الرئيس السيسى يشارك عبر الفيديو كونفرانس بالقمة الاستثنائية لمجموعة بريكس بشأن غزة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية فى الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.
الرئيس السيسى يشارك عبر الفيديو كونفرانس بالقمة الاستثنائية لمجموعة بريكس بشأن غزةالثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:43 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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