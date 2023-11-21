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الرئيس السيسى: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات لغزة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:59 م
الرئيس السيسى: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات لغزة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة. 
 
وألقى الرئيس كلمة خلال القمة أكد خلالها معارضة مصر وإدانتها قتل المدنيين من جميع الأطراف، كما أدانت مصر في ذات الوقت وبأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وخاصةً المستشفيات.
 
وقال الرئيس السيسى، إن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف مُعاناة الفلسطينيين في غزة حيث قامت بفتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وخصّصت مطار العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم؛ ولكن تتسبب الآليات الموضوعة من السلطات الإسرائيلية في تعطيل وصول المساعدات لمُستحقيها، ومن ثم فإن ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها وهو ما يتطلب وقفة من المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة لإعاشة أهالى غزة.






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