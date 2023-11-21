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الرئيس السيسى: الأولوية لوقف فورى لإطلاق النار ونفاذ آمن ومستدام للمُساعدات بغزة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:57 م
الرئيس السيسى: الأولوية لوقف فورى لإطلاق النار ونفاذ آمن ومستدام للمُساعدات بغزة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة. 
 
وألقى الرئيس كلمة خلال القمة أكد خلالها معارضة مصر وإدانتها قتل المدنيين من جميع الأطراف، كما أدانت مصر في ذات الوقت وبأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وخاصةً المستشفيات.
 
وقال الرئيس السيسى، إن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية وتجنُب استهداف المدنيين والمُنشآت المدنية في قطاع غزة.
 
كما شدد الرئيس السيسى على ضرورة تسوية جذور الصراع، والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية.






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