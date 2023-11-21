الخارجية الفرنسية تدعو لوقف استهداف المدنيين وقصف المستشفيات فى غزة

كتب محمد شرقاوى

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، إن موقف فرنسا من أزمة غزة واضح للغاية، وصوتنا منذ 3 أسابيع لصالح القرار الأردني، الذي أجمعت عليه 120 دولة، الرامي لتحقيق هدنة إنسانية فورية ودائمة، بما يسمح لنا بعد ذلك بالعمل على وقف إطلاق النار.

وأضافت خلال لقاء خاص من باريس مع الإعلامية داليا عبد الرحيم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب علينا بالفعل معالجة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة، إن الصور فظيعة جدا، هناك الكثير من المدنيين يموتون، وهذا ما أكده الرئيس الفرنسى خلال المؤتمر الإنسانى بشأن غزة المنعقد فى فرنسا.

وتابعت أن الأزمة الحالية تذكرنا جميعا بالحاجة الملحة للعمل على منظور سياسي يلبي التطلعات الأمنية للإسرائيليين، والتطلعات المشروعة للفلسطينيين لإقامة دولتهم، ومستقبل غزة يتناسب مع هذا المنظور، فيجب أن تكون غزة جزء من الدولة الفلسطينية المقبلة، وفرنسا عازمة على المشاركة في الجهود الرامية لفتح هذا المنظور.

وأوضحت أن هناك ضحايا من المدنيين وهناك استهداف للمستشفيات ومنظمات الإغاثة، كل هذا يجب أن يتوقف فورا، علينا حماية المدنيين على الأرض، هذه هي الرسالة التي يتم إرسالها من فرنسا بكل وضوح إلى جميع الشركاء الإقليميين بما في ذلك إسرائيل.