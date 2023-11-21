الخارجية الروسية: قرار فنلندا بإغلاق بعض المعابر الحدودية ينتهك حقوق الآلاف

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قالت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، إن قرار فنلندا بإغلاق عدد من المعابر الحدودية مع روسيا ينتهك حقوق عشرات الآلاف من الأشخاص على جانبي الحدود.



وأشارت الخارجية الروسية في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه "في 20 نوفمبر، عُقد اجتماع مع السفيرة الفنلندية لدى روسيا أنتي هيلانتيرا في وزارة الخارجية الروسية، وأعرب الجانب الروسي عن احتجاجه على إغلاق السلطات الفنلندية لنقاط التفتيش الأكثر استخداما على الحدود الحكومية الروسية-الفنلندية".



وأضاف البيان أن "قرار فنلندا، الذي تم اتخاذه بحجة الوضع الحالي حيث يعبر الكثير من المهاجرين الحدود لطلب اللجوء في هذا البلد، وكذلك الإجراءات المتعمدة المزعومة التي اتخذتها روسيا لتنظيم تدفقات المهاجرين هذه، هو استفزازي للغاية ويتماشى مع محاولات زيادة الضغط على بلادنا".



وذكر البيان أن "إغلاق المعابر الحدودية ينتهك حقوق ومصالح عشرات الآلاف من مواطني البلدين"، واصفا القرار بأنه "متسرعًا تم اتخاذه دون أي مشاورات مع الجانب الروسي، الذي كان جزءًا لا يتجزأ من التعاون في القضايا المتعلقة بالأمن القومي وضمان الأداء الفعال للحدود المشتركة".