اليوم السابع
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الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى السيسى تستعرض إنجازاته بملف ذوى الهمم

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 04:27 م
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى السيسى تستعرض إنجازاته بملف ذوى الهمم الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس السيسى فى ملف ذوى الاحتياجات الخاصة
محمد الجالى - هند مختار

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نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي إنفوجراف عن أبرز جهود المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة
 
وقالت الحملة: "إن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوى الاحتياجات الخاصة، ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم، فيرفع من شأنهم، ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات".
 
وتابعت: " نشارك معاً أبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة "قادرون باختلاف".
 
 
الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة (1)
الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة

 

الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة (2)
الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة

 

الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة (3)
الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة

 

الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة (4)
الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة

 

الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة (5)
الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة

 

الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة (6)
الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة

 

الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة (7)
الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة

 







الحملة الرسمية

الانتخابات الرئاسية

قادرون باختلاف

ذوى الاحتياجات الخاصة



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