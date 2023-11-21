البيت الأبيض: احتجاز الحوثيين لسفينة بالبحر الأحمر انتهاك سافر وإيران ضالعة فيه

كتب محمد شرقاوى

قال البيت الأبيض إن احتجاز الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر انتهاك سافر للقانون الدولي وإيران ضالعة فيه، ويجب على الحوثيين إطلاق سراح السفينة وطاقمها دون قيد أو شرط، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكان الناطق العسكرى باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع، قال إن القوات البحرية الحوثية نفذت عملية عسكرية كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها للسواحل اليمنية، انطلاقا من المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية، تجاه الشعب الفلسطينى المظلوم، وما يتعرض له من مجازر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات اليمن تتعامل مع طاقم السفينة الإسرائيلية وفقا لتعاليم الدين الإسلامى، وتحذر كافة السفن التابعة لإسرائيل، أو تتعامل معهم، أنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة اليمنية. وأهاب بكل الدول بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية، أو المملوكة لإسرائيليين.