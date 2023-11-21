الإدارات التعليمية تحدد ضوابط عقد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

حددت الإدارات التعليمية ضوابط عقد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل، موضحة أنه يتم عمل الامتحان على مستوى المدارس بعد اعتماد الامتحان من الموجه الأول، ويعقد الامتحان فى ورقة مستقلة للطالب تحتوى على السؤال ومكان للإجابة، كما أن معلم الحصة هو المسئول عن ملاحظة الامتحان ولا يشترط أن يكون معلم المادة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لجدول الاختبارات وعلى جميع المدارس عدم انصراف الطلاب إلا بنهاية اليوم الدراسي في المواعيد المحددة لانتهاء اليوم الدراسى.

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أن الأسئلة فى اختبارات الشهر أو التقييم الثانى عبارة عن جزئيات قصيرة هدفها قياس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعليا من موضوعات وتفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية، موضحة أن الطلاب يؤدون الامتحان وفق مواصفة امتحان شهر أكتوبر عبارة عن أسئلة قصيرة اختيارية ومقالية ويتم تقييم الطلاب فى اليوم الدراسى أثناء الحصص وتكون مدة التقييم مثل زمن الحصة الدراسية اى 45 دقيقة على أقصى تقدير.