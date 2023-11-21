الأولوية وقف إطلاق النار بغزة.. رسائل الرئيس السيسى أمام قمة "بريكس".. إنفوجراف

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية فى الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.

وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال القمة ثمن خلالها الدعوة إلى هذا الاجتماع المهم ، كما أعرب عن خالص تقديره لقرار قمة البريكس بجوهانسبرج بدعوة مصر للانضمام إلى التجمع.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في كلمة الرئيس أمام قمة "بريكس" بشأن غزة.

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