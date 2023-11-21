اليوم السابع
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الأولوية وقف إطلاق النار بغزة.. رسائل الرئيس السيسى أمام قمة "بريكس".. إنفوجراف

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 08:07 م
الأولوية وقف إطلاق النار بغزة.. رسائل الرئيس السيسى أمام قمة "بريكس".. إنفوجراف إنفوجراف

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية فى الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.

وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال القمة ثمن خلالها الدعوة إلى هذا الاجتماع المهم ، كما أعرب عن خالص تقديره لقرار قمة البريكس بجوهانسبرج بدعوة مصر للانضمام إلى التجمع.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في كلمة الرئيس أمام قمة "بريكس" بشأن غزة.

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مصر أدانت وبأشد العبارات استهداف المدنيين بغزة

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ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها

مصر كانت ولا تزال.. تُعارض الضغط على الفلسطينيين فى قطاع غزة

المجتمع الدولى صامت أمام عنف المستوطنين بالضفة الغربية

الأولوية لوقف فورى لإطلاق النار ونفاذ آمن ومستدام للمُساعدات بغزة







مصر

السيسى

بريكس

غزة

اليوم السابع بلس



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