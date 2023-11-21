اليوم السابع
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إعلام إسرائيلى عن مسؤول: قريبون من التوصل لاتفاق بشأن صفقة الأسرى

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 10:47 ص
إعلام إسرائيلى عن مسؤول: قريبون من التوصل لاتفاق بشأن صفقة الأسرى نتنياهو
كتب سمير حسنى

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ذكر إعلام إسرائيلي، عن مسؤول، بأن تل أبيب قريبة من التوصل لاتفاق بشأن صفقة الأسرى، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

 

 







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