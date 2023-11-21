الرئيسية أخبار عاجلة إعلام إسرائيلى عن مسؤول: قريبون من التوصل لاتفاق بشأن صفقة الأسرى الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 10:47 ص نتنياهو كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ذكر إعلام إسرائيلي، عن مسؤول، بأن تل أبيب قريبة من التوصل لاتفاق بشأن صفقة الأسرى، نقلا عن القاهرة الإخبارية. غزة الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة القصف الإسرائيلي على غزة قطاع غزة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة