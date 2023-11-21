إعلام إسرائيلى: حكومة نتنياهو تجتمع مساء اليوم للتصديق على صفقة الأسرى

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن حكومة نتنياهو تجتمع مساء اليوم للتصديق على صفقة تبادل الأسري مع الفصائل الفلسطينية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 46 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع دخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.