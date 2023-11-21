إعلام إسرائيلى: انتهاء مناقشات مجلس الوزراء الحربى بشأن صفقة تبادل الأسرى

كتب محمد شرقاوى

أفادت "القاهرة الإخبارية" فى خبرعاجل لها، أن وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم انتهاء مناقشات مجلس الوزراء الحربي بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ سريانه الخميس المقبل، وإطلاق سراح المحتجزين سيبدأ الخميس أو الجمعة، بحسب نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت أن حكومة نتنياهو تجتمع مساء اليوم للتصديق على صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وأن تل أبيب ستحصل كل يوم على قائمة بالأسماء التى ستفرج عنها الفصائل الفلسطينية فى اليوم التالى.