اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وأتوبيس بالشرقية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 11:07 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وأتوبيس بالشرقية مستشفى العاشر من رمضان
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس بطريق مصر - الإسماعيلية، في اتجاه القاهرة بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إلى وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس في طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، في اتجاه القاهرة بنطاق مدينة العاشر من رمضان، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
 
 






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