إزالة 5 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بقرية حجازة فى قنا

قنا صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة قوص في قنا اليوم الثلاثاء، حملة إزالة للتعديات على الأراضي أملاك الدولة بقرية حجازة، بناءً على تعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بإزالة التعديات على كافة أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل بحزم في هذا الملف.

وأوضح قدري الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أن الحملة أسفرت عن إزالة 5 حالات وإزالة فورية بناحية حجازة قبلي على أرض أملاك دولة بإجمالي مساحة تقدر بـ 11850م، وتمت إزالة الأسوار وتسويتها بسطح الأرض.

وأشار الشعيني، إلى أن حملات الإزالة مستمرة على التعديات بأملاك الدولة والأراضي الزراعية وشدد رئيس المركز على مسئولي الوحدات القروية بعدم السماح بعودة مثل هذه التعديات مرة أخرى، تحت أي ظرف من الظروف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة جميع مواد البناء المستخدمة.