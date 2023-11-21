إجراء 33 عملية بـ"رمد الإسكندرية" ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مستشفى الرمد بالإسكندرية، إجراء مجموعة العمليات الجراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بإجراء 21 عملية إزالة المياه البيضاء وزراعة عدسات، بالإضافة لإجراء 12 عملية حقن داخل العين لعلاج حالات اعتلال الشبكية على نفقة الدولة.

وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يخص المشروع الرئاسى لإنهاء قوائم الانتظار، وتحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل الصحة بالإسكندرية، وتحت إشراف إدارة الطب العلاجى وإدارة المستشفيات بالإسكندرية وبتوجيهات الدكتور عماد عفت القائم بأعمال مدير مستشفى الرمد العام بالإسكندرية.

وقال الدكتور عماد عفت، إن المستشفى قامت بتجهيز وتشغيل 4 غرف العمليات بتواجد كامل للأطقم الطبية من أطباء وتمريض وصيادلة بالإضافة للأطقم غير الطبية من إداريين وعمال وأفراد الأمن.

وقدمت الدكتورة غادة ندا الشكر لجميع العاملين بالمستشفى على التفانى فى العمل والحرص على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.