اليوم السابع
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إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس.. تعرف على الموعد

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 11:10 ص
إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس.. تعرف على الموعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجازة نصف العام لطلاب المدارس وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وتكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.
 
وأوضحت الوزارة، أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.
 
وشددت الوزارة على أنه يحصل طلاب المدارس أيضا على إجازة أيام الانتخابات المقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل،  فى المدارس التى تعقد فيها لجان انتخابية.
 
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية وافق فى اجتماعه أمس الاثنين على مساهمة الصندوق في تمويل توفير عدد 20 ألف عامل للاستعانة بهم كخدمات معاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2023 / 2024؛ موزعين على المديريات التعليمية، وفقا لاحتياج كل مديرية، وذلك للاستعانة بهم فى المعاونة والإشراف داخل المبانى المدرسية.






وزارة التربية والتعليم

مدة إجازة نصف العام الدراسي

موعد إجازة نصف العام الدراسي

متى تبدأ إجازة نصف العام الدراسي



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