أمريكا.. مقتل شخص وإصابة 4 بإطلاق نار فى متجر بولاية أوهايو

وكالات

شهد متجر وول مارت في ولاية أوهايو الأمريكية إطلاق نار مما تسبب بسقوط شخص واحد على الأقل حتى الآن وإصابة 4 آخرين.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قالت الشرطة في بيفركريك بولاية أوهايو إنها استجابت لإطلاق النار، ولم يعد هناك أي تهديد للجمهور.

وبيفركريك مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 46000 نسمة وتقع شرق دايتون مباشرة.

وقالت الشرطة على منصة "إكس" إنها طهرت المبنى بالكامل وأمنته "ولا يوجد تهديد نشط في الوقت الحالي"، دون الكشف عن أي تفاصيل حول الضحايا المحتملين.

وقال شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي إن مطلق النار استخدم بندقية هجومية.

ووصفت شاهدة على إحدى المنصات مطلق الرصاص بأنه "شاب أبيض طويل القامة" يحمل حقيبة عسكرية.

وقال متحدث باسم مركز سوين الطبي إن المستشفى استقبل 4 مصابين جراء إطلاق النار.

وقالت الشرطة إنها ستنشر المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.