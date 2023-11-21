ألمانيا تقدم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار يورو لأوكرانيا

أ ش أ

أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار يورو لأوكرانيا، خلال زيارته لأوكرانيا.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني رستم عمروف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.



وقال بيستوريوس: "يشرفني ويسعدني أن أعلن عن حزمة جديدة خلال زيارتي هنا. وتشمل هذه الحزمة أربعة أنظمة (إيريس- تي) إضافية وقذائف (155 ملم) وألغام مضادة للدبابات بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار يورو".



وأضاف: "واثق من أن الحزمة الخامسة المقدمة لأوكرانيا منذ الشتاء الماضي ستساعد الأوكرانيين في معركتهم ضد الروس".



وعندما طلب منه توضيح عدد القذائف، قال بيستوريوس إن هذه الحزمة ستتضمن حوالي 20 ألف طلقة ذخيرة بالإضافة إلى ما يقرب من 140 ألف طلقة من المقرر تسليمها العام المقبل.



وتابع: "نحن نتحدث عن إجمالي 160 ألف طلقة ذخيرة للفترة 2024-2025. ومن ثم، اعتبارًا من بداية عام 2025، نأمل في زيادة هذا العدد".



وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان أوكرانيا الحصول على صواريخ كروز طويلة المدى من طراز توروس من ألمانيا، أجاب بيستوريوس، بإيجاز أنه ليس لديه معلومات جديدة حول مثل هذه الخطط.



وبدلاً من ذلك، أكد على أهمية الدفاعات الجوية، واصفًا إياها بالعامل الحاسم لنجاح الدفاع.