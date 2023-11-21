اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 06:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ألمانيا تستضيف منتدى إقليمى لبحث تحديات التعاون مع التشيك فى 30 نوفمبر

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:44 ص
ألمانيا تستضيف منتدى إقليمى لبحث تحديات التعاون مع التشيك فى 30 نوفمبر وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك
أ ش أ

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تستضيف ألمانيا المنتدى الإقليمي الألماني التشيكي الأول في مدينه كيمنتس، خلال يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر المقبل، بدعوة من وزير الدولة لأوروبا والمناخ آنا لورمان، وتحت رعاية وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي.


وذكرت الخارجية الألمانية أن ممثلين على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية والأوروبية من ألمانيا والتشيك سيتحدثون عن تحديات التعاون الألماني التشيكي عبر الحدود.. مشيرة إلى أن الهدف هو تركيز المزيد من الاهتمام على اهتمامات المناطق الحدودية لأنها واجهات أوروبا حيث تعد إحدى ركائز التماسك في الاتحاد الأوروبي. 







ألمانيا

وزارة الخارجية الألمانية

التشيك

ألمانيا والتشيك




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