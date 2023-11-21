أطعمة ممنوع تناولها فى الشتاء.. اعرف قائمة بدائل هتدفيك

كتبت إيناس البنا

مع بدء انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا واقتراب فصل الشتاء، فإن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في دعم أجهزة المناعة والحفاظ على مستويات الطاقة لدينا، وإمداد الجسم بالتدفئة اللازمة لتغلب على قرصة البرد.

ولكن على الرغم من دور النظام الغذائي القوى في الشتاء وكثرة الأطعمة الخضراء التي تعزز مناعة الجسم، إلا أنه على النقيض توجد أطعمة يجب تجنب تناولها وفقًا لموقع "onlymyhealth"، يعمل بعضها إلى إضعاف جهاز المناعة أو تزيد من خمول الجسم.

أطعمة يجب تجنبها في الشتاء

1 الأطعمة المصنعة والسكرية

يمكن للأطعمة المصنعة للغاية والأنواع المحملة بالسكر يمكن أن تضعف جهاز المناعة، استبدل ذلك بالأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية بدلاً من الوجبات الخفيفة السكرية والحلويات المصنعة، لأنها يمكن أن تساهم في الالتهاب وتضر بالصحة العامة.

2. الإفراط في تناول الألبان

في حين أن منتجات الألبان يمكن أن تكون مصدرا قيما للعناصر الغذائية، لكن الاستهلاك المفرط لها يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاج المخاط أو عدم الراحة في الجهاز الهضمي، يمكن استبدالها ببدائل الألبان مثل حليب اللوز أو جوز الهند.

3. الأطعمة الدهنية والمقلية

الأطعمة الدهنية أو المقليات قد تكون مغرية في أشهر الشتاء لما تقدمه من دفئ وشبع، ولكنها قد تسبب الإحساس بالخمول والتخمة كما قد تسبب زيادة الوزن، تجنب الإكثار من تناول الكثير منها ويمكن الحصول بدلا من ذلك على مصادر دهون صحية مشبعة مثل زيت الزيتون والأفوكادو.

4. الأطعمة الغنية بالكافيين

الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، وتعطيل أنماط النوم، وزيادة مستويات التوتر، بدلًا من الاعتماد على أكواب متعددة من القهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين، فكر في دمج شاي الأعشاب أو الماء الدافئ مع الليمون للبقاء رطبًا.

5. الأطعمة الباردة بشكل مفرط

تناول الأطعمة والمشروبات شديدة البرودة في فصل الشتاء، كما يمكن أن يجهد جهازك الهضمي، لذا اختر الأطعمة الأكثر دفئًا مثل الشوربات وشاي الأعشاب للحصول على الدفء الطبيعي لجسمك.

أطعمة كتر منها في الشتاء

شرب المياه أمر مهم حتى في الشتاء لدعم تطريب الجسم ويكون ذلك من خلال المياه والأعشاب والشوربات

تناول الفواكه والخضراوات الموسمية الغنية بالفيتامينات والمعادن منها البرتقال.

قم بتضمين الأطعمة التي تعزز المناعة في نظامك الغذائي لدرء أمراض الشتاء، أهمها الأطعمة الغنية بفيتامين C (الحمضيات والتوت) والزنك (بذور اليقطين والعدس) ومضادات الأكسدة (الخضر الورقية الداكنة والتوت) أن تساهم في تقوية جهاز المناعة.

حافظ على نظام غذائي متوازن ومتنوع لضمان حصولك على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية من حبوب كاملة واروتينات خالية من الدهون ودهون صحية ومجموعة ملونة من الفواكه والخضروات لدعم الصحة العامة.

حافظ على نشاط جسمك لتعزيز الدورة الدموية والحفاظ على مستويات الطاقة.