أستاذ علوم سياسية يكشف تفاصيل صفقة فلسطينية إسرائيلية لتبادل الأسرى

كتب أحمد عرفة

كشف الدكتور أيمن الرقب ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، تفاصيل صفقة فلسطينية إسرائيلية بشأن تبادل الأسرى خلال الأيام الحالية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن هناك اجتماع مصغر للمجلس الإسرائيلى، حيث سيتم مناقشة تسليم كل إسرائيلى مقابل 3 فلسطينيين.

وتابع: تبادل الأسرى سيكون برعاية الحكومة المصرية، بالإضافة إلى هدنة 5 أيام لإطلاق النار، ووقف التصوير الجوى.

وأكمل: من المتوقع أن تبدأ عملية تبادل الأسرى يوم الخميس، كما أن هذه الصفقة تعد فرصة لكسر الحرب الراهنة، وهي بمثابة عقد هدن مستقبلية.

وأشار الرقب إلى أن هناك أطفال ونساء فلسطينيات في سجون قوات الاحتلال، بالإضافة إلى 8 آلاف فلسطيني داخل السجون، لافتًا إلى أنه بعد عملية تبادل الأسرى ستعاود إسرائيل الحرب على قطاع غزة مرة أخرى لأنها لم تحقق أهدافها حتى الآن.