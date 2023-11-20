6 نصائح هامة لمواجهة التقلبات الجوية فى فصل الشتاء.. تفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

تزامنا مع التقلبات الجوية تسعى وزارة الصحة والسكان إلى رفع وعى المواطنين بآليات مواجهة الأمراض والمخاطر الصحية التى يمكن أن يتعرض لها الأشخاص خلال هذه المراحل، وهو ما دفع الوزارة إلى إطلاق حزمة من النصائح للمواطنين تضمنت :

1-تجنب الخروج من المنزل إلا فى حالة الضرورة.

2- ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل فى وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

3- الجلوس فى الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

4- شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر فى اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

5- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات.

6- تناول مرضى الحساسية للأدوية فى موعدها وفقا لإرشادات الطبيب.