6 خطوات نفسية لطفل فلسطينى "آمن" و"سليم نفسيًا" فى اليوم العالمى للطفل

كتبت مروة محمود الياس

يحتفل العالم باليوم العالمى للطفل، ويحرم الأطفال الفلسطينيون من أبسط حقوقهم الغذاء والأمان، المطلب الأهم لكل طفل فلسطينى ليحيا حياة "عادية"، هذه هى أبسط حقوق الحياة لطفل مهدد يوميًا تحت القصف، ويشعر دومًا بأنه على شفا فقدان حياته، أو على الأقل فقدان أحد أحبائه.

أكد الدكتور أمجد العجرودى، استشارى الطب النفسى بالمجلس الإقليمى للصحة النفسية، أن الطفل الفلسطيني يشعر بحال تهديد دائم، فضلاً عن سوء التغذية الذى يتعرض له، وهذه العناصر هي الأهم والأبرز في حياة أى طفل، وهى أبسط متطلباته في الحياة، ولذا لابد من توفير جو مختلف وبيئة أكثر ضمانًا وآمانًا للطفل كى يتمكن من العيش بسلام.

وفى السياق ذاته، يقول الدكتور أشرف سلامة استشارى النفسية بقصر العينى، إن الطفل الفلسطيني هو الذى يتسم بالقوة النفسية، والتحمل والقدرة على تجاوز المصاعب، ولكن لابد من حلول جذرية كى يعيش هذا الطفل ويحيا حياة عادية آمنة، ولكى لا يعانى من مشكلات نفسية مستقبلية، ولكى نتمكن من وقايته من الاضطرابات النفسية العنيفة: