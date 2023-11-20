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17 مارس.. الحكم على 11 متهما بـ"خلية الشروق الثانية"

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 03:03 م
17 مارس.. الحكم على 11 متهما بـ"خلية الشروق الثانية" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، حجز محاكمة 11 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية"، لجلسة 17 مارس للنطق بالحكم.
 
ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا، المتهمون من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.
 
وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتى الحادى عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتى السابع ومن التاسع وحتى الحادى عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتى الحادى عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.
 
 






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